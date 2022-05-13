（法新社香港13日电） 在美股历经大幅动荡后，亚股今天涨多跌少，但分析师表示，由于通膨、乌克兰战争和中国封锁措施，对市场情绪造成影响，前景依然黯淡。

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全球股市2022年大部分时间一直剧烈波动，投资人担心因为中国采取封控措施应对COVID-19（2019冠状病毒疾病），加上欧洲因俄罗斯入侵乌克兰，而考虑禁止进口俄国石油，导致供应链混乱。

美国联邦准备理事会（Fed）上周宣布2000年以来最大幅度升息，以减缓飙升的通膨，并暗示未来几个月可能会出现类似的升息幅度，这种可能性让股市彷佛坐上云霄飞车，上下激烈震荡。

但联准会主席鲍尔（Jerome Powell）昨天表示，美国并未积极考虑升息幅度扩大至75个基点，亚股今天应声反弹。

安达（OANDA）分析师海利（Jeffrey Halley）表示：「鲍尔排除升息0.75个百分点的可能性，安抚紧张情绪后，...亚太股市今天出现释压性反弹。」然而，他警告说，应该对市场走高持保留态度。

海利说：「与昨天相比，世界没有发生任何实质变化，如果有的话，那就是俄国/欧洲的风险正在增加。」

美股道琼指数连续第6个交易日下跌，在华尔街经历惨淡的一天之后，亚股今天普遍走高。日本和香港股市均收涨逾2%，上海股市上涨0.9%。

© 2022 AFP