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（法新社香港7日电） 亚洲股市今天涨多跌少，因美国乔治亚州联邦参议员决选结果显示，民主党将同时掌控国会参、众两院，为候任美国总统拜登推动另一轮大规模振兴方案等立法议程铺路。

此消息让投资人忽视华盛顿发生的插曲，川普支持者闯入国会大厦，使得国会认证总统大选结果的程序被迫延后。

花旗私人银行（Citi Private Bank）首席投资策略师威汀（Steven Wieting）表示：「这些政治事件对经济走势很少产生长远影响。」在示威者被逐出国会大厦后，议员们也恢复认证辩论。

这也让市场注意焦点从世界各地感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）人数激增移走。各国政府再度实施封锁措施，虽然疫苗接种计画进展较预期慢，但投资人仍对该计画终究会让生活恢复正常持乐观态度。

东京股市上涨1.60%，上海股市上扬0.71%，台北股市扬升1.54%，首尔股市攀涨2.14%，雪梨股市上涨1.59%，新加坡股市上扬1.54%，曼谷股市扬升1.44%，雅加达股市上涨1.45%，威灵顿股市上扬1.14%，马尼拉股市扬升1.02%。

香港股市在连涨6个交易日后今天收跌0.52%，因为有报导指出，川普政府正考虑禁止美国人投资中国企业巨头阿里巴巴与腾讯，权重股阿里巴巴和腾讯股价闻讯下跌。

© 2021 AFP