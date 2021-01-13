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（法新社香港13日电） 市场对美国新一轮大规模纾困方案抱持的希望，遭华府政治局势动荡和染疫人数暴增的利空抵消，美股仅小涨作收，亚洲投资人缺乏进场意愿，但亚股今天仍涨多跌少。

数名美国联邦准备理事会（Fed）高级官员认为，尽管预期新振兴措施会引发通膨升温，但短期内联准会缩减购债规模的机会不大，大幅提振昨天的风险情绪。

民主党人指控美国总统川普上周煽动支持者闯入国会，因此正在推动对川普发动二次弹劾，各界也担心总统当选人拜登20日举行就职典礼前恐发生进一步暴动。川普则警告，国会准备弹劾他，已引起全国各地「极大的愤怒」。

尽管美国染疫人数飙升，加上昨天单日病殁人数创新高，这个全球最大经济体的新一轮大规模纾困案，持续为市场提供关键的支撑。

Gorilla Trades策略师柏曼（Ken Berman）表示，拜登「预期将宣布2019冠状病毒疾病（COVID-19）纾困计画的细节，可能会全面引起重大波澜。」

亚股大部分市场走高，但涨幅有限，因为确诊病例暴增的短期忧虑，降低投资人进场意愿。疫情升温使得好几个国家再度实施为期数周的封锁措施，同时也努力加快接种疫苗的脚步。

东京股市上涨1.04%，台北股市上扬1.74%，首尔股市扬升0.71%，雪梨股市小涨0.11%，新加坡股市微涨0.01%，曼谷股市上涨0.48%，雅加达股市上扬0.62%。

香港股市下跌0.15%，上海股市下挫0.27%，威灵顿股市挫跌0.48%，马尼拉股市下跌0.21%。

© 2021 AFP