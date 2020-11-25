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（法新社香港25日电） 亚洲股市今天走势分歧，这是因为获利了结卖压使得早盘涨势暂歇，加上市场持续担心全球2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊数暴增带来的影响。

2019冠状病毒疾病疫苗研发报佳音，加上美国政治不确定性缓解，增强投资人对经济复苏的信心，使美股有一鸣惊人的表现，投资人在亚股早盘期间纷纷出手买进。

有迹象显示欧洲疫情的感染速率放慢到足以允许部分国家放宽封锁措施，这为股市交易大厅带来希望。

然而，新增确诊和死亡病例数仍偏高，压抑市场兴奋情绪，数个亚洲国家也传出疫情升温的状况，促使政府再度实施防疫限制措施。

俄罗斯当局昨天表示，俄国研发的疫苗「史普尼克V」（Sputnik V）有95%效力，成为辉瑞药厂（Pfizer）及合作伙伴BioNTech、莫德纳（Moderna）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）之后，第4支即将问世的疫苗，这项消息为昨天股市再添助力。

同时，美国政府官员展开重要的政权交接工作，为总统当选人拜登（Joe Biden）入主白宫铺路后，华府政治不确定性似乎逐渐消退。

东京股市今天上涨0.50%，香港股市小涨0.31%，雪梨股市上扬0.59%，威灵顿股市扬升0.91%，曼谷股市上涨1.01%。

上海股市下跌1.19%，新加坡股市下挫0.76%，首尔股市挫跌0.62%，台北股市下跌0.49%，马尼拉股市重挫1.51%，雅加达股市小跌0.38%。

© 2020 AFP