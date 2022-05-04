亚股走低 市场静候Fed利率会议结果

（法新社4日电） 亚洲股市今天走低，投资人不安地等待美国联邦准备理事会（Fed）决策会议结果，市场预期联准会将宣布20多年来最大的升息幅度。

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随着目前处于40年高点的通膨没有缓和迹象，联准会已准备好今年强硬的紧缩路线，让全球市场不寒而栗。

T. Rowe Price分析师乌鲁奇（Blerina Uruci）说：「联准会仍专注在压低通膨，然而，任何进一步更强硬行动，某种程度上可能会受到希望让经济软着陆的影响。」

外界预期联准会今天决策会议料宣布升息2码，成为联准会自2000年以来最大升息幅度。但联准会主席鲍尔（Jerome Powell）会后记者会将是市场关注的焦点，从中一窥联准会未来升息动向。

市场上关于联准会将在今年某个时间点升息75个基点的传闻甚嚣尘上。

Mischler Financial Group董事总经理法伦（Tony Farren）说：「鲍尔可能会回到『我们没有预设升息立场』，或这一类：我们每次会议都抱持开放的态度，详加讨论，再看看未来如何走。」

「市场可能会把这解读为立场强硬。因为如果他的评论要被视为温和立场，他必须驳斥75个基点的说法。我固然不认为他会支持这种说法，也不认为他会驳斥。」

尽管前一天的美国华尔街股市上扬，亚股今天仍走低，区域内多国股市适逢假日休市。

港股恒生指数收跌1.1%，来到20869.52点。

至于其他亚洲股市，雪梨、首尔和新加坡股市都收跌。台北和马尼拉股市收涨。威灵顿股市则持平。

东京、上海、雅加达、吉隆坡和曼谷股市都适逢国定假日休市。

© 2022 AFP