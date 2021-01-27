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（法新社香港27日电） 亚洲股市今天走势分歧，因为投资人态度谨慎，权衡长期经济复苏的希望，以及感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）和变种病毒人数激增、疫苗施打计画进度缓慢等当前忧虑。

有迹象显示，美国总统拜登备受期待的刺激方案可能在国会面临考验，冲淡乐观情绪；在此同时，全球股市近期走高，关于市场可能出现修正的谈论甚嚣尘上。

随着传染力更强的变种病毒迅速在人群中传播，各国政府被迫实施严格的防疫措施，他们进行接种计画的努力则因为疫苗分配出现问题而受阻。

拜登昨天表示，让民众接种是「一项战时任务」，但也说美国政府已经订购额外2亿剂疫苗，将有足够的疫苗能让几乎所有美国人在秋季前接种。

然而，外界仍担心疫苗对变种病毒的防护力恐不足，制药商则再三向民众保证不会有这个问题。

国际货币基金（IMF）将全球2021年预估经济成长率上修，观察家表示，虽然前景乐观，但今年头几个月可能会痛苦不堪。

东京股市上涨0.31%，上海股市小涨0.11%，台北股市上扬0.27%，新加坡股市扬升0.45%，威灵顿股市上涨0.38%。

香港股市下跌0.32%，首尔股市下挫0.57%，雪梨股市挫跌0.65%，曼谷股市下跌0.73%，雅加达股市下挫0.50%，马尼拉股市挫跌1.63%。

© 2021 AFP