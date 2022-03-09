亚股走势分歧 市场关注乌克兰冲突

（法新社香港9日电） 亚洲股市连续3天重挫后，今天终于稍微回稳，但走势仍分歧。美国和英国将禁止俄罗斯原油进口，则继续推升油价涨势。

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股市两周来的恐慌性卖压虽稍舒缓，但分析师警告，在俄罗斯侵略乌克兰行动没有缩手迹象的情况下，股市恐进一步震荡。

乌克兰危机引发市场忧心甫从COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情重创中复苏的全球经济将出现停滞性通膨，也就是在经济持平或陷入萎缩之际，通膨飙升。

引发股市这波卖压最主要的因素，是涨翻天的商品价格。

其中最令人关切的是油市，而美英禁止俄罗斯石油进口将让原本已紧俏的市场供应更加短缺。俄罗斯是全球第三大产油国。

除了原油以外，小麦以及镍在内的金属价格也创下历史天价。

市场传出美国总统拜登（Joe Bide）将禁止俄罗斯石油进口的警讯后，伦敦布伦特原油价格7日一度逼近每桶139美元，距2008年历史高点只差约8美元。

拜登8日证实这项禁令，以及英国将在年底跟进的消息，再度让油价飙涨。

伦敦布伦特原油今天在每桶130美元附近；纽约西德州中级原油则在125美元上下盘旋。

拜登封杀俄国石油的宣布令华尔街股市的涨势受挫，美股三大指数闻讯终场收跌。

亚洲股市今天早盘部分股市走高，但投资人后继无力。

日股日经指数收跌0.30%，来到24717.53点。港股恒生指数收跌0.67%，来到20627.71点。上海综合股价指数收挫1.13%，来到3256.39点。

雪梨、新加坡、台北、马尼拉、雅加达、曼谷和威灵顿股市则都收涨。

© 2022 AFP