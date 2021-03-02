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（法新社香港2日电） 投资人担忧股市估值可能过高，消弭了经济前景改善和2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗接种计画的利多，亚洲股市今天走势分歧，难以维持全球股市上周崩跌后的反弹涨势。

美国国会议员推动总统拜登（Joe Biden）的大规模抗疫纾困案，希望未来两周内过关，加上科技类股反弹带动华尔街股市强势走高，但这些仍不足以激励亚洲股市。同时，市场仍存在对于通膨升温的担忧。

2019冠状病毒疾病疫苗接种人数增加、染疫率降低、政府和央行的支持及防疫封锁措施的松绑，引发投资人对于今年和明年全球经济将迅速复苏的预期，有助于推动股市创下空前新高或多年来高点。

但近几周来，市场乐观情绪被所谓的通货再膨胀交易恐造成物价飙涨的担忧取代，且这种状况可能迫使美国联邦准备理事会（Fed）和其他机关的官员收紧超宽松货币政策，其中包括升息。

另外，上周美国和其他主要经济体的公债殖利率攀升，引发股市小规模崩盘，这是因为投资人认为股市有些涨过头，因此获利了结加深跌势。

东京股市今天下跌0.86%，香港股市下挫1.21%，上海股市挫跌1.21%，台北股市小跌0.04%，雪梨股市下跌0.40%。

首尔股市上涨1.03%，雅加达股市上扬0.33%，威灵顿股市扬升0.35%，马尼拉股市上涨0.68%，新加坡股市微升0.03%。

© 2021 AFP