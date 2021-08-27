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（法新社香港27日电） 亚洲股市今天走势分歧，美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（JeromePowell）稍晚将发表有关缩减购债计画的谈话，备受关注。部分银行官员要求数个月内采取此措施。

阿富汗喀布尔机场发生自杀炸弹攻击，造成数十人死亡，包括13名美军，美股因为这个地缘政治因素收跌，亚股投资人也因此在本周最后一个交易日持谨慎态度。

COVID-19（2019冠状病毒疾病）Delta变异株疫情蔓延，引发投资人担心全球经济复苏前景；在此同时，普遍认为，随着经济重返正轨，联准会提供的庞大规模金援可能会在明年画下句点。

全球央行年会今天晚上将在怀俄明州杰克森霍尔（Jackson Hole）登场，主要国家的央行总裁、官员及重量级经济学家齐聚一堂，鲍尔将针对缩减购债规模的计画发表演说，众所瞩目。

分析师指出，缩减购债规模的时机很重要，这可能看得出来，何时可望升息。

不过，3名联准会领导官员已呼吁，尽快开始缩减购债规模。

澳洲国民银行（National Australia Bank）经济学家史垂克兰（Tapas Strickland）说：「很有可能在今年底前就会宣布缩减购债，即连委员会中的鸽派似乎也同意这么做。」

香港、东京、雪梨、新加坡、马尼拉和雅加达股市都收跌。上海、首尔、威灵顿、台北和曼谷股市则收涨。

© 2021 AFP