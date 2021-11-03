（法新社香港3日电） 亚洲股市今天走势分歧，投资人静待备受瞩目的美国联邦准备理事会（Fed）决策会议；中国领导人难以抑制新一波疫情，有关中国经济的疑虑再度拖累香港和上海股市。

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美股三大指数连续第3天收盘创新高，巴黎CAC 40指数也受到强劲的企业财报激励，打破21年前网路泡沫破灭前创下的高点。但在市场长期来对通膨飙升的恐惧，以及央行升息前景下，难以为亚股带来提振。

物价攀涨速度创数年来最快，各国央行被迫退出疫情初期祭出的庞大刺激措施。

部分国家央行虽已升息或收紧银根，但外界主要焦点仍在联准会决策会议，利率动向尤其受到关注。市场预期联准会今天将透露开始缩减每月购债规模的时间。

CMC Markets公司分析师休森（Michael Hewson）说：「确实似乎有越来越多联准会官员承认，通膨可能会比之前预期的还要久。」

「然而，一旦联准会官员勾勒出缩减购债规模时间表，接着就会面临越来越多的升息时间表压力。联准会主席鲍尔（Jay Powell）曾表示近期不会升息，可能会在一年之后。」

雪梨、威灵顿、台北、马尼拉和雅加达都收涨；香港、上海、新加坡、曼谷和首尔则收跌。东京股市适逢文化日休市一天。

© 2021 AFP