（法新社香港28日电） 亚洲股市今天走势分歧，对全球投资人而言本周大致惨赔，主因美国联邦准备理事会（Fed）预告超宽松政策即将结束，时间较一些人预期得快。

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俄罗斯和西方国家之间因为乌克兰危机，紧张局势升温，为交易所增添焦躁不安的情绪，这个月的抛售狂潮使全球股市市值蒸发高达约7兆美元。

尽管近期的数据显示，各国重新开放后经济渐渐好转，加上COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情威胁减弱，评论家仍警告，由于联准会收紧政策，近几个月来的波动走势恐将在近期持续。

为了对抗飙上40年高点的通膨率，联准会近几周采取较为鹰派的作为，像是升息和减缩手中庞大持债。

联准会官员计划于3月升息，但投资人目前正就将升息多少、以及之后还会升息几次争辩不休。有些分析师认为，一次会升息50个基点（两码）。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）本周表示，去年成长速度创1980年代以来最快的美国经济，已为货币政策开始收紧做好准备。

东京和雪梨股市都上涨逾2%，首尔和曼谷股市也都收涨。

但香港和上海股市均下跌1%，新加坡、威灵顿和马尼拉股市全都收黑。

© 2022 AFP