（法新社香港31日电） 亚股今天走势分歧，在全球股市努力维持涨势之际，通膨仍因油价回升而受到影响，而美国联邦准备理事会（Fed）一名高级官员则敦促进行一系列大幅升息。

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不过，受惠于包括上海在内的主要城市松绑一些严格的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情防控措施，中国至关重要的制造业有所改善，提振投资人的乐观情绪。

美股因逢假期休市，几乎没有什么催化剂可以帮助扩大最近几天的涨幅，从而使通膨和借贷成本成为瞩目焦点。

在欧洲联盟昨天达成对俄罗斯实施部分石油禁运的协议、作为惩罚俄国入侵乌克兰的一部分后，原油价格应声上涨。

欧洲领导人表示，最新的制裁措施将禁止购买透过海运输送的俄国石油，但透过陆地输油管运送的俄油暂时豁免。消息传开，布伦特原油两个月来首次涨破每桶122美元，西德州中级原油（WTI）维持在每桶117美元左右。

美国方面，延长升息周期的可能性增加。联准会理事华勒（Christopher Waller）表示，他支持在接下来「几次会议上」升息0.5个百分点，直到通膨降至联准会设定的2%目标。

数据显示5月中国制造业紧缩速度低于预期，为亚洲带来急需振奋信心的利多。

中国5月采购经理人指数（PMI）从4月的47.4小幅上升至49.6。47.4是自2020年初以来的最差数据。PMI是衡量制造业活动的一项关键指标。

然而，这个数据仍低于区别成长与紧缩的50荣枯线，表明中国经济仍在苦苦挣扎。

香港和上海股市涨幅超过1%；首尔、新加坡、台北、雅加达、曼谷和威灵顿股市也都收涨。东京；雪梨和马尼拉股市则收跌。

© 2022 AFP