（法新社香港15日电） 亚股今天走势分歧，投资人紧张不安地等待美国联邦准备理事会（Fed）的利率决策，自从超乎预期的通膨数据冲击全球股市以来，利率决策变得更加重要。

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数据显示，美国5月消费者物价指数（CPI）增幅创下40年来新高纪录后，本周初股市一片惨绿。

在联准会努力维持可信度之际，这一消息使人们加码押注联准会将以比预期幅度更大且更快的速度升息。

在10日的通膨数据公布之前，外界预期联准会在今天召开的政策例会结束时，将会升息0.5个百分点，但投资人现在普遍预期会升息0.75个百分点，一些人甚至建议提高1个百分点。

这些举措引发人们担心收紧货币政策将打击美国经济，并可能使明年经济陷入衰退。

尽管如此，许多观察人士表示，如果决策者想要控制价格并防止停滞性通膨，现在采取行动是他们唯一的选择。

亚洲市场涨跌互见，部分股市本周开局不利后，逢低承接买盘涌入而有所回升。

香港和上海股市收涨，因为数据显示中国5月零售销售和工业产出有所改善，得益于主要城市放宽防疫封锁限制。

新加坡股市也收涨；东京、雪梨、首尔、台北、马尼拉、曼谷和雅加达股市则收跌。

© 2022 AFP