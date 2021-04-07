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（法新社香港7日电） 投资人在近期的股市涨势后稍作喘息，同时另一轮的强劲数据提供市场对全球经济复苏持续抱持乐观的理由，让亚洲股市今天收盘走势呈现分歧。

美国总统拜登（Joe Biden）表示，美国所有成年人将于4月19日获得接种2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗的资格，较先前的承诺提早将近两周，增强了这个全球最大经济体将加快速度重新站稳脚步的希望。

同时，加州州长纽松（Gavin Newsom）表示，如果维持目前的疫苗接种速度，他的目标是在6月15日让加州全面重新开放。

摩根资产管理（JP Morgan Asset Management）全球首席策略师凯利（David Kelly）说：「初步迹象显示，经济正在加速复苏，这意味恢复到『日常生活』的速度比许多人数个月前所希望的还快。」

「虽然普遍来说这是好消息，但随之而来的挑战是，疫情后的世界金融格局非常不同，投资人需要确保他们的投资组合已调整好。」

香港股市今天收盘下跌0.91%，上海股市小跌0.10% ，新加坡股市小挫0.37%。

东京股市小涨0.12%，台北股市上扬0.45%，首尔股市扬升0.33%，雪梨股市上涨0.61%，雅加达股市上扬0.56%，威灵顿股市扬升0.70%，马尼拉股市上涨0.93%。

© 2021 AFP