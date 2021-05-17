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（法新社香港17日电） 亚洲股市今天走势分歧，因为数国2019冠状病毒疾病（COVID-19）新病例激增引发疑虑，抵销投资人对全球经济复苏的乐观情绪。

华尔街股市上一个交易日劲扬，因美国上月零售销售数据持平，有助舒缓股市疑虑。投资人现正忧心通膨激增，可能迫使联邦准备理事会（Fed）比预期更快倒转超宽松货币政策。

但亚太地区一些政府未能抑制激增的病例，因此股市未跟随美股涨势。

近日台湾病例增加，迫使首都和周边区域施行更严格的社交距离规范，台北股市下挫2.99%；日本延长紧急事态，取消东京奥运的呼声日益高涨，东京股市收低0.92%。

此外，首尔、曼谷和雅加达股市也收低。

香港、上海、雪梨、新加坡、马尼拉、孟买、威灵顿股市则收高。

新加坡多数校内课程都被取消，疫情大幅升温也迫使预定本月启航的新加坡与香港旅游泡泡再度延期。泰国与马来西亚新一波疫情亦引人忧心。

另外，美国消费者信心因为物价上涨而下滑，也暗示投资人的疑虑短时间内不太可能烟消云散。分析家说，各国中央银行官员必须在让经济稳步复苏和控制通膨之间小心拿捏。

本周市场焦点将摆在联准会公布上月底的政策会议纪录。届时投资人将从中细究，鉴于大宗商品价格陡升、供应出现瓶颈、经济重新开放，联准会官员对于通膨抱持何种想法。

© 2021 AFP