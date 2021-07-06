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（法新社香港6日电） 美国适逢国庆连假，美股昨休市，在市场缺乏买盘刺激下，亚股今天走势分歧。而石油输出国家组织和俄罗斯等产油国联盟（OPEC+）增产会谈破局，油价飙涨，创3年来最高纪录。

国际油价今天在亚洲盘持续上涨，尽管随着全球经济复苏，石油库存减少、需求激增，石油输出国家组织（OPEC）和其他关键产油国会谈仍破局，未就增产达成任何协议。

OPEC+会谈破局，油价恐涨到每桶100美元，将是2014年以来首度重返3位数，也引发有关通膨的担忧，可能迫使各国央行逐步退出货币宽松政策或提早升息。

布伦特原油期货价格自2018年以来首次涨破每桶77美元，西德州中级原油（West Texas Intermediate，WTI）价格也攀涨。

OPEC+昨天取消会谈，原定这场会议是要化解阿拉伯联合大公国和其他成员国之间的僵局，就增产达成协议。会议的新日期目前尚未决定。

荷兰国际集团（ING Group NV）分析师派特森（Warren Patterson）指出：「我们若没有快速解决的办法，未来几个月OPEC+产量的不确定性，恐带来更多震荡。」

随着商品涨势在全球近几个月来的物价上扬中扮演重要角色。这场酝酿中的危机再度让通膨成为市场焦点。投资人目前正在静待美国联邦准备理事会（Fed）公布6月会议纪录，希望藉此一窥联准会在美国经济强劲复苏下的货币政策动向。

东京、新加坡、首尔、曼谷和雅加达股市今天都收涨，但上海、雪梨、威灵顿、台北和马尼拉股市等收跌。

香港股市延续昨天跌势，恒生指数收跌0.3%，来到28072.86点。数天前才赴美IPO的中国叫车服务公司滴滴出行，遭北京当局实施网路安全审查，勒令下架App，让投资人紧张不安。

© 2021 AFP