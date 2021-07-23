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（法新社香港23日电） 全球股市持续笼罩在COVID-19（2019冠状病毒疾病）Delta变异株的阴影下，尽管新一批出炉的企业财报亮眼，仍难以让全球股市连续第3天收高，亚股今天走势分歧。

美股三大指数昨天收盘逼近历史新高，受惠于企业财报优于预期，加上政府祭出庞大的财政刺激方案，联准会大手笔挹注资金，投资人对长期经济复苏的乐观情绪似乎坚不可摧。

这股乐观情绪已经通过迄今最艰难、源自于严峻疫情的考验。尽管有不错的接种疫苗率，但世界各国新增确诊病例增幅仍相当惊人，已迫使数国政府再度实施封锁或限制措施。

更令投资人振奋的是，虽然欧元区强劲复苏，但欧洲央行承诺将维持超宽松货币政策直到至少2022年3月底，或直到官员认为「新型冠状病毒危机阶段结束」为止。

但亚股较为疲软不振。

香港和上海股市领军下跌；观察家指出，彭博报导中国监管机构对网路叫车巨头滴滴出行展开网路安全审查后、考虑对滴滴出行实施严惩，拖累科技股。在中国建议推迟下，滴滴出行数周前仍赴美上市。

新加坡、马尼拉、曼谷和雅加达股市都收跌；雪梨、首尔、威灵顿、孟买股市均微幅收高。东京股市今天因逢国定假日休市。

© 2021 AFP