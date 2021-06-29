广告 继续浏览后续

（法新社香港29日电） 亚洲股市经历最近的涨势后，投资人观望等候下个买进时机，同时新一波疫情升温和全球部分国家再度实施防疫限制引发担忧，使得亚股今天跌多涨少。

美国总统拜登日前宣布与参议院跨党派小组达成基础建设协议的利多出尽，加上对通膨的担忧持续存在，在美国关键的就业数据本周稍后出炉前，以及美国企业财报季下个月登场前，投资人选择静观其变。

不过，分析师表示，尽管最近涨势暂停，但随着全球相继展开接种疫苗，股市展望依旧正向。

在科技股支撑下，美股标普500指数与那斯达克指数昨天双双再登历史新高点。但由于投资人关注2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情日益扩散，亚股没有跟随美股走高。

感染Delta变异株的人数飙升，数国政府不得不采取行动，防止新一波染疫死亡风险到来。

在澳洲，雪梨、伯斯、布里斯本和达尔文（Darwin）等城市都宣布封锁，澳洲领导层也戮力加快施打疫苗的进度。

南非也因为Delta变异株疫情采取类似措施，俄罗斯、亚洲、欧洲和南美部分国家疫情也升温。

东京、香港、雪梨、首尔、新加坡、上海股市都收跌，威灵顿、雅加达、曼谷和马尼拉则收涨。

© 2021 AFP