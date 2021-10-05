广告 继续浏览后续

（法新社香港5日电） 国际油价飙涨引发通膨进一步攀升压力，加上华府因提高举债上限陷入僵局，升高美国债务违约疑虑，拖累华尔街股市挫跌，亚股今天随着美股颓势走低，跌多涨少。

投资人也密切关注中国房地产巨擘恒大集团债务危机发展，忧心危机恐扩及中国以外的地区。

尽管供应紧俏和需求上扬，石油输出国家组织（OPEC）和其他主要产油国昨天决议不扩大增产，引发原油价格飙涨。西德州中级原油（WTI）价格触及7年新高，布伦特原油价格涨到3年高点，这两个主要原油期货价格今天都攀涨。

随着全球经济逐渐摆脱疫情的重创，推升旅游需求等，油市也开始承受压力。北半球冬季即将来临，天然气价格攀涨，使得各大企业转而使用石油。

VI投资公司（VI Investment Corp）分析师尹成七（Will Sungchil Yun，音译）说：「由于从天然气转向石油，最后一季油价可能会持续受到支撑。」

亚股今天持续走低，东京股市盘中一度重挫3.5%，终场跌幅缩小至2.2%。雪梨、首尔、新加坡、威灵顿和雅加达股市都收跌。

然而香港股市逆转早盘跌幅，终场小涨作收。台北、马尼拉和曼谷收盘都微涨。上海股市今天适逢「十一」长假休市，将于8日开市交易。

© 2021 AFP