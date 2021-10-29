亚股跌多涨少

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（法新社香港29日电） 尽管美股收盘再创纪录，亚洲股市今天则跌多涨少，主因苹果（Apple）和亚马逊（Amazon）等科技巨擘财报令人失望，打击投资人的士气。 一些全球最大型企业发布的获利大多优于预期，这个月助涨全球各地股市，缓解了通膨升温和央行大撒币时代结束的担忧。 投资人也持续密切注意华府，美国总统拜登昨天公布1.75兆美元的社会和环保新支出方案，是原本提议方案规模的一半。 那斯达克指数跟标普500指数收盘都创纪录，主因财报显示企业普遍渡过通膨升温、染疫人数激增和供应链问题的难关，市场持续对经济复苏展望抱持乐观。 加上美国首次申领失业救济金人数降到COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发以来新低，双重利多有助克服疫情使消费者支出下降、造成美国第3季经济扩张速度较预期慢带来的利空。 但苹果和亚马逊皆表示销售受到供应问题影响，并发布大致悲观的财测，重创投资人的信心。 香港、雪梨、首尔、台北、曼谷和马尼拉股市都收跌。 在日本31日举行众议院大选之前，东京股市收涨，民调显示自民党与公明党的执政联盟席次合计可过半。上海、新加坡、威灵顿和雅加达股市也收高。