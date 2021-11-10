（法新社香港10日电） 美股近来创纪录的涨势终于暂歇，亚股今天跌多涨少，美国和中国物价持续攀涨之际，通膨再度成为市场关注焦点。

广告 继续浏览后续

近日和近几周来股市虽屡创新高，尤其是美股，但在供应链大乱且需求激增之际，投资人对于数据持续显示全球通膨压力迹象感到不安。

对于通膨压力升高，各国央行态度转趋强硬，部分央行上调利率，其他央行则缩减购债规模。

中国今天公布的报告显示，10月生产者物价指数（PPI）年增13.5%，创26年新高，主因能源价格飙涨，以及部分国家实施防疫封锁措施，使供应受到冲击。

美国劳工部昨天表示，10月趸售物价指数持续上升，观察家表示今年趸售物价可能会持续上涨。美国消费者物价指数则将在今天稍晚出炉。

大都会人寿投资管理公司（MetLife Investment Management）分析师马特斯（Drew Matus）表示：「因为我们已经有一阵子没看到通膨了，所以人们还不习惯。由于人们越来越了解联准会可能会采取什么措施，下半年预期股市波动更为剧烈。」

上海、东京、雪梨、首尔、新加坡、威灵顿、马尼拉股市都收跌；香港和台北股市则逆势收涨。

© 2021 AFP