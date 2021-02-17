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（法新社香港17日电） 全球股市近几周涨势凌厉，但受到投资人获利了结卖压影响，亚洲股市今天跌多涨少，同时投资人也担心目前股市估值可能过高。

分析师表示，尽管股市有下跌的空间，但综观来看，随着2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗接种行动进行、染疫率下滑及防疫封锁措施松绑，种种因素使经济恢复正常，股市将恢复强劲涨势。

美国华府也成为市场关注焦点，国会议员试图推动总统拜登（Joe Biden）的1兆9000亿美元经济刺激方案，这项方案的前景是全球股市数个月来持续攀涨的关键因素。

市场揣测大规模的刺激方案，将为全球最大经济体美国注入额外能量，加上公司行号重新开业的前景，也激发通膨预期，导致美国公债殖利率逼近1年来高点。

外界因此对借贷成本上升产生疑虑，市场观察家担心这可能会阻碍经济复苏，并影响消费者支出。

东京股市今天收跌0.58%，首尔股市下挫0.93%，雪梨股市下跌0.46%，新加坡股市下跌0.51%，雅加达股市下挫1.03%，马尼拉股市挫跌1.10%。

香港股市上涨1.10%，台北股市大涨3.54%，威灵顿股市上扬0.50%。

© 2021 AFP