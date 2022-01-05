亚股跌多涨少
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（法新社香港5日电） 在市场对疫情忧心纾缓下，随着美股那斯达克和标普500指数收跌，以及通膨和升息预期再度成为主要焦点，亚洲股市今天跌多涨少。
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尽管COVID-19（2019冠状病毒疾病）新变异株Omicron在全球快速蔓延，迫使各国政府维持防疫措施，但由于感染Omicron症状较为轻微，使得投资人比较关注未来经济政策和抑制物价飙涨的计画。
美国联邦准备理事会（Fed）今天稍晚将公布去年12月的利率会议纪录，投资人希望这份会议纪录将能让他们比较了解官员的施政计画。
7日将发布去年12月美国非农就业人口的数据，可能在联准会下次例会扮演关键角色。
联准会预计3月结束规模庞大的购债计画，在美国通膨率创下数十年新高之际，评论员正在辩论联准会何时会升息，以及会升息几次。
受中国政府打压的中国科技业拖累港股，加上香港当局再度实施限制措施，投资人担心香港恐爆发新疫情，恒生指数应声下跌1.64%。
上海、雪梨、新加坡、首尔、台北和雅加达股市都收跌。
东京、威灵顿和马尼拉股市则收高。日圆兑美元汇价创下4年低点，日经225指数小涨0.10%。
© 2022 AFP