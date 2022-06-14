亚股跌多涨少

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（法新社香港14日电） 全球股市昨天大跌后，亚股今天跌多涨少，但逢低买盘介入使早盘跌幅收敛；在此同时，美国联邦准备理事会准备升息以对抗失控通膨之际，投资人转将注意力放在联准会。 由于乌克兰战争、中国实施防疫封锁措施和供应链混乱，导致能源和食物价格飙涨，10日公布的数据显示，美国消费者物价指数（CPI）增幅创一个世代以来最快，恐慌情绪席卷整个交易大厅。 所有资产都受到影响，比特币恐自2020年12月以来首次跌破2万美元，主要货币兑美元汇率下跌，甚至包括日圆和黄金在内的避险资产也感受到压力。 投资人现在将注意力集中在明天的联准会利率决策上，联准会设法在控制通膨和努力保持经济走上正轨之间把握好分寸。 在10日通膨数据公布之前，外界不断预期联准会将升息50个基点（2码），也有迹象显示未来几次例会都会以相同幅度升息。但现在分析师表示，官员有1/3的机会宣布上调0.75个百分点，有些人甚至预测上调1个百分点。