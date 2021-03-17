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（法新社香港17日电） 亚洲股市连涨两天后，今天因投资人态度游移不定跌多涨少。在市场预期经济将复苏恐使通膨忧虑加剧之际，投资人将焦点放在联邦准备理事会（Fed）关键的决策会议上。

在对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）的战役仍如火如荼进行，而且部分国家再度实施防疫限制措施的同时，疫苗接种计画的推出、新增确诊速度出现放慢迹象，以及政府和央行大手笔祭出纾困方案，都大力支撑股市。

但这也让市场担心物价恐飙涨，预期联准会可能必须收紧宽松货币政策，包括创纪录的低利率在内，这是带动股市维持长达一年涨势的动力。

被视为未来利率指标的美国基准10年期公债殖利率近几周攀抵1年高点。美银美林公司（Bank of AmericaMerrill Lynch）的调查也点出了此议题对市场相当重要，现在疫情并非投资人主要关切的议题。

金融服务公司Axi的策略师殷尼斯（Stephen Innes）说：「高于预期的通膨排名第一，债市恐慌则位居第2。所以，在市场新的『忧虑之墙』上，通膨确实稳坐冠军。」

东京股市微跌0.02%，上海股市微跌0.03%，台北股市下跌0.60%，首尔股市下挫0.64%，雪梨股市挫跌0.47%，雅加达股市下跌0.51%，威灵顿股市下挫0.53%。

香港股市微涨0.02%，新加坡股市小涨0.13%，马尼拉股市小涨0.12%。

© 2021 AFP