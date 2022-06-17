亚股跌多涨少

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（法新社香港17日电） 由于全球央行升息引发市场对经济衰退的担忧、带动美股重挫后，亚股今天普遍收跌。日本银行（Bank of Japan）拒绝仿效其他央行收紧政策后，日圆应声走贬。 随着美国联邦准备理事会（Fed）15日宣布28年来最大升息幅度、全球央行纷纷仿效收紧货币政策，交易大厅内的乐观情绪已一去不复返。 由于能源和食品价格飙涨，通膨写下数十年来最高纪录，以及投资人考虑到，让估值推升至创纪录或多年高点的低利率时代终结，这让全球股市几个月来持续走低。 英格兰银行昨天连续第5次上调利率，来到2009年金融危机以来的最高点。瑞士央行宣布调升利率0.5个百分点，震惊市场；这是瑞士央行15年来首次升息。欧洲央行也暗示很快将宣布升息。