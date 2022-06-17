亚股跌多涨少
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（法新社香港17日电） 由于全球央行升息引发市场对经济衰退的担忧、带动美股重挫后，亚股今天普遍收跌。日本银行（Bank of Japan）拒绝仿效其他央行收紧政策后，日圆应声走贬。 随着美国联邦准备理事会（Fed）15日宣布28年来最大升息幅度、全球央行纷纷仿效收紧货币政策，交易大厅内的乐观情绪已一去不复返。 由于能源和食品价格飙涨，通膨写下数十年来最高纪录，以及投资人考虑到，让估值推升至创纪录或多年高点的低利率时代终结，这让全球股市几个月来持续走低。 英格兰银行昨天连续第5次上调利率，来到2009年金融危机以来的最高点。瑞士央行宣布调升利率0.5个百分点，震惊市场；这是瑞士央行15年来首次升息。欧洲央行也暗示很快将宣布升息。
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尽管世界各国央行上调利率，通膨飙升，且日圆在24年低点附近徘徊，日本银行今天仍拒绝放弃其超宽松的货币政策。 虽说日银这次会后声明与往常的言论不同，确实表明「有必要适当关注金融和外汇市场的发展」，日本官员坚称，仍然需要低利率来扶持陷入困境的经济。 东京、雪梨、首尔、新加坡、威灵顿、台北、马尼拉和雅加达股市都收跌；昨天大跌的香港股市今天收涨1.1%，上海股市上扬1.0%。
© 2022 AFP