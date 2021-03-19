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（法新社香港19日电） 美国央行承诺维持宽松政策掀起的股市涨势沦为一日行情，投资人再度忧虑经济复苏将刺激通货膨胀升温，美国公债殖利率应声反弹，引发美股昨天收盘重挫，亚洲股市今天跟进挫低。

为提振受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情冲击的经济，各国政府相继推出规模惊人的刺激措施，央行也祭出宽松货币政策支持，已协助全球经济自去年谷底反弹。但过去几周，股市交易商持续挣扎该看重乐观的经济展望，或担忧物价失控飙涨风险。

美国联邦准备理事会（Fed）17日试图再度缓和悲观投资人的情绪，承诺除非等到他们对美国失业率受控情况感到满意，且通膨飙高持续一段长时间，才会调整利率。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）和美国财政部长叶伦（Janet Yellen）也已一再表示，今年通膨率上升预料只会短暂，而视作未来利率指标的基准美国公债殖利率之所以上扬，是市场对美国经济有信心的迹象。

尽管如此，美债殖利率17日下跌后，昨天又站上14个月来最高点，引发美国股市以科技股为重的那斯达克指数收盘大跌3%多，因科技企业较易受利率上升影响；大盘道琼和标普500指数（S&P 500）指数也双双自历史高点回落。

Axi策略师殷尼斯（Stephen Innes）指出：「市场正在酝酿一股忧虑，担心联准会的货币政策将刺激通膨升温到一定水准，最终将迫使央行官员提前而非延后出手。」

美股昨天卖压延续到今天亚股，东京和香港股市收盘皆挫低1.4%，上海股市重挫1.7%，台北股市收挫1.3%，首尔股市收跌0.9%，雪梨股市收低0.6%，马尼拉股市更重挫2.9%，新加坡、曼谷和吉隆坡股市也全都收黑。

日股卖压还来自日本央行日本银行表示，将停止支援经济方案中购买与日经225指数挂钩的指数股票型基金（ETF），而将收购目标锁定东证股价指数。

© 2021 AFP