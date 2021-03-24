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（法新社香港24日电） 亚洲股市今天续跌，因为投资人再度对2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情和疫苗感到担忧，与此同时欧洲面临染疫人数又激增和再实施封锁措施，恐使经济脱离复苏轨道。

全球经济若如预期恢复成长将引发通货膨胀，恐迫使各国央行提高利率，市场忧虑此事好几周后，现在担心的是将出现新一波COVID-19疫情。

欧洲两大经济体德国和法国，以及其他若干国家不得不实施新的防疫限制措施，在此同时他们也面临难以适时推动施打疫苗计画的问题。

市场策略师纳维里尔（Louis Navellier）说：「欧洲大陆COVID-19病例继续再攀升，所以二次衰退情况持续。他们还在争论施打疫苗以及接种速度为何落后美国和英国的原因。」

香港股市下跌2.03%，因为有报导指出，香港政府以包装出现瑕疵为由，暂时停止使用辉瑞（Pfizer）及BioNTech所研发的疫苗，这对接种进展缓慢的香港是一大打击。

香港恒生指数从近期高点回跌已逾10%，目前进入修正格局。

东京股市下跌2.04%，上海股市下挫1.30%，台北股市挫跌0.90%，首尔股市小跌0.28%，雅加达股市下跌1.54%，威灵顿股市下挫0.29%。

雪梨股市上涨0.49%，新加坡股市微涨0.05%，曼谷股市上扬0.42%，马尼拉股市扬升0.79%。

© 2021 AFP