亚股近乎持平 日经创泡沫经济以来最高封关水准

（法新社香港30日电） 亚股在年终假期前夕，市场转趋谨慎，继前一天美股分歧走势后，今天多持平。日经指数今天封关日虽微跌，但今年累计涨幅近5%，创日本1980年代经济泡沫以来最高封关水准。

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美国7日平均新增确诊创下新高，加上世界卫生组织（WHO）警告染疫「海啸」，将使得医疗体系濒临崩溃，各界忧心COVID-19（2019冠状病毒疾病）Omicron 变异病株疫情仍对股市造成冲击。

不过，投资人也坚信数据显示Omicron住院风险降，而耶诞节到新年的年终假期，成交量相当低。

加州贝艾尔投资顾问公司（Bel Air Investment Advisors）董事总经理菲立普（Kevin Philip）表示：「明年我们将面临一个COVID影响减少的世界，重新返回常轨。」

日本股市今天封关日微幅收跌，日经指数收低0.40%，但今年累计涨幅近5%，创下1980年代经济泡沫以来最高封关水准。东证股价指数则收跌0.33%。

日经指数9月创下2021年高点，突破30000点大关，来到30795.78点，为1990年日股崩盘以来首见。

日本在日股崩盘后陷入「失落的十年」，银行爆发危机，连年通货紧缩，以及国内需求疲软，日本迄今仍未恢复。

三井住友DS资产管理公司首席市场策略分析师市川雅浩（Masahiro Ichikawa）指出：「泡沫经济期间，（股市）本益比非常高，不过，现在日经指数没那么贵，所以突破30000点大关不必担心。」

1990年，当时日股的本益比约50倍，相较之下，目前的本益比约15.5倍。

香港股市和上海股市今天双双微幅收高。港股恒生指数收高0.11%，上海综合股价指数收涨0.62%。

上周遭美国打入投资黑名单，宣布延后IPO的商汤科技，今天在港股挂牌首日一度大涨逾23%，终场涨幅收敛至7.2%。

韩国首尔股市今天也是封关日微跌，Kospi指数收跌0.52%，今年累计涨幅达3.63%。台北股市今天封关日收低0.16%。新加坡股市今天收跌0.36%。

至于其他亚洲股市，马尼拉和威灵顿股市今天微幅上涨。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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