（法新社香港20日电） 亚股今天重摔，主因市场忧心全球COVID-19疫情飙，及美国总统拜登（Joe Biden）的大规模社会支出法案因握有关键选票的温和派民主党议员表态不支持而遇挫，拖累亚股表现。

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随着投资人年终假期前夕开始减持部位，分析师表示，成交量清淡市场容易震荡，加上各国央行开始缩减宽松货币政策，以对抗通膨，市场气氛日益低迷。

与此同时，COVID-19（2019冠状病毒疾病）Omicron变异株疫情快速扩散，迫使各国政府重祭防疫限制措施，消费者待在家中，经济受到打击。

布朗奇谢恩财富管理公司（Blanke Schein Wealth Management）的分析师谢恩（Robert Schein）指出：「Omicron仍令人忧心，病例也在攀升中。」「投资人应该要有准备，迈向2022年之际，COVID仍然是市场一大变数。」

「在我们过去21个月所见的牛市之后，投资人没那么习惯长期的震荡。」

亚股投资人也受到华尔街股市三大指数17日大幅挫跌的影响。美国联邦准备理事会（Fed）16日表示，将加速缩减购债规模，并暗示将于2022年底前3度升息，引发美股挫跌。

日股日经225指数收跌2.1%；港股恒生指数收挫1.9%；上海综合股价指数收跌1.1%。

至于亚洲其他股市，首尔、台北、新加坡、雪梨、雅加达、马尼拉股市均收跌，威灵顿股市则逆势微幅收涨。

© 2021 AFP