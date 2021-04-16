亚股随华尔街股市涨势走高

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（法新社香港16日电） 中国经济成长创新高，确定中国强劲复苏，且在消费者支出等数据激励下华尔街股市前一天劲扬，亚洲股市今天随着走高。

北京官员表示，在零售销售成长超乎预期带动下，第一季经济扩张18.3%。这个数字创下自30年前有纪录以来最强劲成长，但仍略低于法新社调查预估值。

分析师也指出，中国经济和上季相比成长幅度低于预估。

万达（OANDA）高级市场分析师莫雅（Edward Moya ）说：「中国的经济成长未来将走缓」，这样「可避免决策者紧缩过速」。

亚洲股市今天早盘走势虽不振，但之后慢慢站稳脚步走高。上海股市收盘上涨27.63点，或0.81%，来到3426.62点。港股恒生指数也收高176.57点，或0.61%，来到28969.71点。日股则收涨40.68点，或0.14%，来到29683.37点。

至于亚洲其他股市，首尔股市收涨0.13%，台北股市收扬0.48%，新加坡股市收高0.53%，澳洲股市小涨0.07%。

万达分析师莫雅也表示，美国未来几个月可能会继续看到更多稳健经济数据，因为拜登的1.9兆美元振兴措施，以及他计画推出的2.25兆美元基础建设计画，加上积压已久的消费者需求将带动美国经济加速。

© 2021 AFP