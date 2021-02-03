亚股随美股上扬普遍收涨

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（法新社香港3日电） 亚洲股市今天在美国可望通过振兴经济方案、疫情显露减缓迹象以及疫苗接种情况改善等因素带动下，大多延续本周的涨势走高。

此外，在社群媒体上揪团买股、大幅推升股价以致华尔街上周陷入紧张的散户交易战似乎慢慢消退，也对股市带来支撑。

股市上周重挫后，本周前两个交易日上扬，今天继续走高，尽管市场忧心股市估值仍有过高迹象。香港和上海股市则因中国人民银行收紧市场上的流动性，避免金融泡沫，而双双受到影响。

美国民主党掌控的联邦参议院以50票对49票展开预算协调程序，让民主党议员得以推动美国总统拜登的大型振兴方案，并避免议事受阻。

万达（OANDA）高级市场分析师莫雅（Edward Moya）说：「我们仍处于振兴方案辩论的初步阶段，看来民主党肯定到最后会全靠自己推动本案。」

最新数据显示，美国新增感染和死亡病例似乎有缓和迹象。专家表示，疫情趋缓和配戴口罩、保持社交距离以及假期结束有关。

AxiTrader亚太市场策略师殷尼斯（Stephen Innes）说，新增病例减缓、免疫情况不断改善以及对纾困方案的乐观心理，都是迈向第二季快速复苏的因素。

美股三大指数前一天收盘都涨逾1%，带动亚股今天普遍收高。

日股日经指数收涨1.00%，首尔股市收高1.06%，港股恒生指数收涨0.20%，澳洲雪梨股市收涨0.92%，新加坡股市收涨0.35%。

上海综合股价指数则在中国人民银行紧缩金融市场流动性下，逆势走低终场下跌0.46%。

© 2021 AFP