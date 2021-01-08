亚股随美股创新高劲扬 日韩股市收涨逾2%

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（法新社香港8日电） 亚股今天在前一天华尔街股市再创新高带动下，再上一层楼，日韩股市收盘涨逾2%。投资人目光放在民主党取得国会参议院和众议院两院掌控权后，美国可望推出更大型经济刺激方案。

观察家也表示，在美国国会议员把焦点放在对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情和振兴经济下，市场投资人之前忧心民主党拿下美国国会掌控权后将企图增税，强化监管的疑虑可能会消失。

多数投资人同意2021年的前景看好，尤其联邦准备理事会（FED）誓言在可预见的未来，利率将维持在历史低档不变，并将继续提供庞大资金作为企业的金融后盾。

AxiCorp全球市场首席策略师殷尼斯（Stephen Innes）说，「大量的流动性、经济刺激措施和高储蓄率为投机炒作和资产价格大涨创造完美的环境。」

「投资人对2021年美国股市前景依旧超级看多。有效的疫苗意味着各界看法普遍向经济活动激增和获利复苏强劲靠拢。」

日股日经指数收盘大涨2.36%，韩国股市劲扬3.97% ，香港恒生指数收涨1.20%，台北股市收涨1.64%，新加坡股市收涨2.97%，曼谷股市收涨1.50%。中国上海股市则收跌0.17%。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2021 AFP