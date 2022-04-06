亚股随美股挫跌 市场忧心联准会加速升息

（法新社香港6日电） 亚洲股市今天随着前一天的美国华尔街股市挫跌，主要因市场忧心美国联邦准备理事会（Fed）将采取更积极的行动，控制通膨。同时，国际油价从前一天的跌势中反弹，也拖累股市。

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乌克兰战争持续对股市投下阴影，但联准会货币政策本周成了市场焦点，投资人对联准会官员撤离疫情期间振兴经济措施的速度感到不安。

联准会上月宣布升息1码，市场现在把目光转向5月的决策会议，市场预期联准会5月将升息2码，年底前再升息数次。

联准会理事布兰纳德（Lael Brainard）昨天表示，平抑攀至40年高点的通膨至关重要，如有必要，联准会「准备采取更强力的行动」。一向被视为温和派的布兰纳德此言一出，吓坏市场投资人。

获提名出任联准会副主席，目前静待国会通过提名的布兰纳德也表示，联准会官员已准备好开始减少持有的庞大债券部位。联准会透过购债计画削减借贷成本。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）策略师殷尼斯（Stephen Innes）说：「市场原以为布兰纳德至少会发表更四平八稳的评论，没想到这些属于强硬派的评论出自布兰纳德口中。」

联准会3月决策会议纪录今天稍后将公布，市场将从中一窥联准会官员对于乌克兰战争冲击的看法，近来出炉的经济数据显示美国经济目前仍具韧性。

华尔街三大股市昨天全面下跌，其中以科技股为主的那斯达克（Nasdaq）指数跌幅逾2%。亚洲股市今天随着美股跌势挫低。

日股日经指数跌1.6%，收27350.30点。港股恒生指数挫1.9%，收22080.52点。上海综合股价指数近乎持平，收在3283.43点。

至于亚洲其他股市，雪梨、首尔、新加坡、马尼拉、雅加达、台北和威灵顿股市也都收跌。

© 2022 AFP