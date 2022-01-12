亚股随美股收红 联准会主席证词缓解通膨疑虑

（法新社香港12日电） 亚洲股市今天随着前一天的华尔街股市涨势收高，美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔在国会提名确认听证会上表示，他决心控制失控的通膨，但也承诺维持美国经济稳健复苏。

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超宽松货币政策有助于带动过去2年股市上涨，也对受疫情重创的经济带来支撑，投资人忧心超宽松货币政策可能将告终。

不过，鲍尔（Jerome Powell）11日在国会提名确认听证会的证词，安抚了市场投资人的部分疑虑。

鲍尔表示，经济脚步稳健，通膨攀升，就业复苏，「经济不再需要或想要非常高度宽松的货币政策」。

鲍尔表示，在经济前景风险清单中，通膨「十分接近清单最上方」。他还说，目前的通膨率「远高于目标」。

鲍尔表示，联准会预期未来几个月供应情况将重返常态，「倘若我们看到通膨盘据高点比预期还长。我们将运用我们的工具，让通膨降下来」。

投资人认为鲍尔这番评论并未如之前预期强硬，显示近来市场对于宽松货币措施恐迅速退场的忧心过了头。

CMC Markets分析师休森（Michael Hewson）说，鲍尔显然「清楚过快回收流动性的危险，虽然他明确强调联准会也明白遏止通膨风险行动过慢的危险」。

StoneX Financial分析师辛普森（Matt Simpson）表示：「鲍尔在国会听证会上说，美国经济将可以安然挺过Omicron疫情和联准会的紧缩政策，对华尔街来说，很中听。」

美股受到激励收高，而以易受升息冲击、近来受重创的科技股为主的那斯达克指数（Nasdaq）则是涨逾1%。

这股涨势延续到今天的亚洲股市，其中香港股市恒生指数在科技股带动下，收盘大涨2.8%；日股日经指数也劲扬1.92%。

首尔和马尼拉股市双双收涨逾1%。上海、雪梨、台北、曼谷股市皆收红。

© 2022 AFP