亚股随美股收高 科技股推动港股领涨

（法新社香港27日电） 亚股今天大多收高，追随美股昨天强劲涨势，其中港股反弹领涨，因为科技巨擘阿里巴巴及百度财报优于预期，推动两家公司股价飙升。

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法新社报导，这股乐观情绪使亚股在步上健康轨道情况下结束本周，不久前美国联邦准备理事会（Fed）会议纪录才显示，如果今年稍晚出现通膨减缓迹象，联准会可能暂缓升息。

投资人今天处于买进情绪，香港恒生指数攀升2.9%，收20697.36点，其中权值股阿里巴巴股价盘中劲扬逾11%，搜寻引擎百度股价盘中大涨15%。

两家公司财报皆显示今年首季营收成长优于预期，减缓了对于COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情及通膨冲击两家公司利润的担忧。

对世界第二大经济体中国而言，上述财报是市场亟需的好消息。在中国领导人拒绝放弃清零政策之际，国内经济正因主要城市封城而受创。

除港股劲扬，亚洲主要股市东京股市日经225指数也上扬0.7%，收26781.68点；上海证券交易所综合指数则上涨0.2%，收3130.24点。

首尔、雪梨、新加坡、台北、马尼拉、雅加达、曼谷及孟买股市皆收涨，但威灵顿股市收跌。

© 2022 AFP