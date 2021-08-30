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（法新社香港30日电） 亚洲股市今天追随美国股市涨势。美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔表示，Fed将谨慎逐步退出超宽松货币政策，并不急着升息，激励华尔街股市再创收盘新高。

Fed主席鲍尔（Jerome Powell）27日在备受关注的全球央行首长年会演说中表示，美国经济正逐渐从去年疫情引发的衰退中复苏，数以百万计的人恢复就业，经济也以数十年来最快的速度成长。

澳洲国民银行（National Australia Bank）分析师卡崔尔（Rodrigo Catril）表示：「一如外界普遍预期，Fed主席鲍尔在杰克森霍尔（Jackson Hole）的演说，并未对紧缩货币政策提供一个肯定的答案。」

卡崔尔指出，9月3日公布的8月就业数据将是关键，数据若强劲，将提高联准会9月开始缩减购债规模的可能性。

华尔街三大指数27日都反弹走高，其中标准普尔500指数和那斯达克指数改写新高。

美股涨势激励亚股今天全面走高，日股日经指数收涨0.5%，来到27789.29点。港股恒生指数收高0.5%，来到25539.54点。上海综合股价指数收扬0.2%，来到3528.15点。

雪梨、首尔、台北、新加坡、威灵顿、曼谷和雅加达股市都收涨。

© 2021 AFP