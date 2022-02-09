亚股随美股涨势收高 市场关注美国通膨

（法新社香港9日电） 亚洲股市今天随着前一天的华尔街股市涨势收高，同时投资人也密切关注美国明天公布的通膨数据。此外，俄罗斯和乌克兰紧张情势出现缓和迹象，也对股市带来支撑。

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法国总统马克宏（Emmanuel Macron）在和俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）会谈后表示，他看到莫斯科和基辅之间就乌东冲突进行会谈的可能性，以及缓和紧张的「具体务实解决之道」。

外界对美国联邦准备理事会（Fed）的抗通膨计画颇多臆测，全球股市今年初出现剧烈震荡，投资人试图以联准会可能自3月起展开一连串升息的情况来布局。

由于科技股易受升息影响，没了低廉资金的前景对科技股的打击尤其大，但华尔街三大指数昨天在科技股带动下走高，亚股今天也随着上扬。

其中以港股涨势最为强劲，恒生指数在权值股阿里巴巴大涨6.8%带动下，终场上涨超过2%。

今天稍早受到日本软体银行（SoftBank）可能抛售持股的市场臆测拖累下，阿里巴巴股价重挫，随后软银否认，阿里巴巴股价反弹，领涨港股。

尽管如此，投资人仍对美国明天将公布的通膨数据感到不安。

通膨攀升将对联准会造成压力，迫使联准会启动更积极的紧缩货币政策，反之，较疲软的通膨数据则可减缓压力。

美国外汇经纪商安达（OANDA）分析师厄兰（Craig Erlam）表示：「通膨攀升的速度持续比许多人预期的还快，如今央行急着追上，控制物价压力。」

日股基准日经225指数收涨1.1%，来到27579.87点。上海综合股价指数涨0.8%，收3479.95点。雪梨、吉隆坡和台北等股市收盘涨逾1%，其他如新加坡、威灵顿、首尔、雅加达和马尼拉等股市也收高。

© 2022 AFP