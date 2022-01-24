亚股随美股跌势多收低

（法新社香港24日电） 亚洲股市今天随着前一个交易日的华尔街股市重挫而多收低，投资人关注美国联邦准备理事会（Fed）本周将召开的决策会议，届时官员料将透露联准会对抗通膨飙升的计画。

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串流影音平台Netflix最新公布疲弱的订户数据，引发市场疑虑，忧心防疫居家限制措施结束，经济重启后，消费者支出习惯将改变，使得在疫情期间飙涨的科技股领跌美股。

此外，投资人也考量2020年初各国央行为降低COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情冲击而推出的超宽松货币政策已近尾声，联准会料自3月展开升息。

联准会最新会议记录显示，官员对于攀至40年高点的通膨日益关切，货币政策立场转趋强硬。

市场评论员预期联准会将在3月首次升息，接下来年底前再升息3次，同时，联准会预期也将开始缩减其购债计画中庞大的债券部位。

高盛（Goldman Sachs）经济学家预估，联准会将分别在3月、6月、9月和12月升息，并于7月开始缩减联准会的资产负债表。

高盛经济学家也关切疫情可能会持续造成供需失横，强劲的薪资成长也令人忧心，意味着通膨仍是一大问题。

「我们预期（政策委员会）在这种情况改变前，恐怕每次开会都会想采取某种紧缩行动。这点增添诸多可能性，不论是升息，或提早在5月缩表，还是今年内升息超过4次。 」 近几周来，紧缩货币政策的前景已重创股市，以科技股为主的那斯达克指数（Nasdaq）自近来高点回档约15%。科技股被认为较容易受到升息影响。

标准普尔500指数则自本月初创下的历史高点回档超过8%，观察人士表示，未来几周跌幅恐扩大。

这波卖压拖累亚股，香港、首尔、雅加达和威灵顿股市今天皆跌逾1%。雪梨、新加坡、马尼拉和曼谷股市也收低。东京、上海和台北股市则逆势收高。

© 2022 AFP