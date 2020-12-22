亚莉安娜宣布与男友订婚 大方秀亲密照

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（法新社洛杉矶21日电） 美国流行歌手亚莉安娜（Ariana Grande）在IG上宣布订婚消息，未婚夫是洛杉矶房产经纪人葛梅兹（Dalton Gomez）。

27岁的亚莉安娜昨天在IG上传与未婚夫的亲密合照，还大方秀出订婚钻戒，写下「永远甚至更久」（forever n then some）的留言。

许多名人纷纷留言祝贺，电视实境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian West）说：「替你们感到非常高兴！」

IG和推特（Twitter）粉丝追踪数将近3亿的亚莉安娜2018年曾与「周六夜现场」（Saturday Night Live）喜剧演员皮特戴维森（Pete Davidson）订婚，后来交往不到半年后解除婚约。

根据葛梅兹的房地产公司网站个人介绍，葛梅兹是土生土长的南加州人，从事房地产业5年，且「拥有众多大咖客户，经手过这座城市许多大型交易」。

亚莉安娜宣布婚约的时间，与她的演唱会幕后纪录片「亚莉安娜：嗨，我爱你」（ariana grande:excuse me, i love you）上架Netflix刚好是同一天。

© 2020 AFP