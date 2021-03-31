亚裔老妇纽约街头被痛殴 警方逮捕犯嫌

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（法新社纽约31日电） 一名男子昨天在纽约大街上对一名65岁妇人又踹又打，同时发表反亚裔言论，纽约警方今天凌晨逮捕这名施暴的犯嫌。这是发生在美国境内最新一起的反亚裔暴力事件。

警方在推特发布逮捕嫌犯的消息，并说施暴男子被控仇恨犯罪与攻击重罪。警方的推文虽然没有披露犯嫌姓名，不过美国媒体报导，犯嫌是现年38岁的艾略特（Brandon Elliot）。

据纽约媒体报导，警方呼吁社会大众协助辨识犯嫌身分后，眼尖居民认出他是个在地的流浪汉，并且带着员警前往一家专门安置流浪汉的旅社，将他逮个正着。

受害人全身伤痕累累，包括骨盆都骨折，被送医治疗。警方昨天表示，老妇目前情况稳定。

这起攻击事件29日发生在曼哈顿中城（Midtown Manhattan）大街上，老妇在光天化日之下遭重击的过程被邻近建筑物内的监视器全都录。

警方上传于网路的监视器画面显示，男子走向被害人狠踹她的腹部又把她打倒在地，接着又猛踢她的头好几次才离开案发现场。

监视器画面另显示，现场有个人疑似是快递员，在大楼内目睹案发经过，当时还有两个人，当施暴者离开犯案地点，其中一人把门关上没有出面施援。

© 2021 AFP