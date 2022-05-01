亚速钢铁厂平民撤离行动进行中 百人将抵札波罗热

（法新社基辅1日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天表示，已从乌克兰东南部港市马立波遭围困的亚速钢铁厂疏散大约100名平民。

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俄罗斯国防部宣称的撤离人数则较少，为80人。俄国国防部还说：「那些希望前往基辅政权控制地区的人，已被移交给联合国和红十字国际委员会（ICRC）的代表。」

一名摄影师看到，数十名平民抵达抵达位于顿内茨克州贝齐米纳村（Bezimenne）的临时收容中心，当地位于马立波东方约30公里，属亲俄分离主义分子控制地区。联合国随后证实，撤离亚速钢铁厂（Azovstal）平民的行动自4月29日就已开始。

联合国人道事务协调厅发言人阿布瑞乌（Saviano Abreu）表示：「联合国证实，亚速钢铁厂的安全通道行动正在进行，这项计画有赖红十字国际委员会和冲突双方的共同合作。」

他说：「现在，随着行动持续进行，我们将不会透露更多细节，因为这可能危及平民和车队的安全。」

目前从钢铁厂撤离的民众中，包括年幼的儿童。俄军的猛烈炮火让马立波成为地狱之际，他们只能蜷缩在地下掩体中，躲在毯子下瑟瑟发抖。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy）先前透过推文宣布，首批100名撤离平民将于5月2日抵达乌国掌控的中部城市札波罗热（Zaporizhzhia）。

© 2022 AFP