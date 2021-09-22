亚银调降亚洲经济成长至7.1% 台湾上修至6.2%

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（法新社马尼拉22日新电）亚洲开发银行今天警告，COVID-19疫情将会「持续留下伤疤」，并下修2021年开发中亚洲经济成长预测至7.1%，台湾的国内生产毛额（GDP）成长率预测则从4.6%调升至6.2%。

法新社报导，由于疫苗接种进度减缓、感染病例激增及封锁令削弱经济表现，亚银下修开发中亚洲今年的经济成长预测。

亚银今天表示，证据显示初打疫苗的保护力消退，导致追加剂需求增加，疫苗短缺情况可能加剧；缺货影响广大地区的接种作业，从太平洋库克群岛，到中亚的哈萨克都是如此。

总部位于菲律宾的亚银预测，开发中亚洲今年经济成长为7.1%，但复苏力道「仍然薄弱」。开发中亚洲2020年经济轻微紧缩，亚银在4月预测2021年将成长7.3%。

台湾方面，亚银预估2021年的经济成长率为6.2%，高于4月预估的4.6%，对2022年的预测维持在3.0%。

新一期亚银年刊「亚洲开发展望」 （Asian Development Outlook）指出，亚洲各地疫苗覆盖率不平均，到8月底止，已经完整接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的人口不到1/3。

美国的疫苗覆盖率达50%以上，欧洲联盟（EU）则近60%。

亚银警告，疫苗施打作业延宕，新的变异株出现，都是未来展望的最大风险，将造成长期的破坏性后果。

亚银说，特别是因疫情引起的收入损失，可能继续留下伤疤，并在区域经济上造成多层面的影响。

在开发中亚洲的减贫计画进度已延后「至少两年」，学校因疫情持续关闭，导致比预期更高的学习与获利损失。（译者：纪锦玲/核稿：张晓雯）

© 2021 AFP