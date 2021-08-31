亚马逊原民保护区非法采矿猖獗 10年暴增500%

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（法新社巴西利亚30日电） 根据今天公布的研究与政府报告，巴西原住民保留区非法采矿活动10年间大增近500%，2019和2020年巴西出口的黄金，约28%可能来自非法矿井。

法新社报导指出，世界最大雨林亚马逊（Amazon）在巴西极右派总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）治下破坏加速，协作平台巴西生态系统地图（MapBiomas）运用人工智慧分析卫星影像追踪雨林破坏状况，发现原住民保留区非法采矿活动在2010至2020年间暴增近500%，让人又再担心雨林区会受到冲击，因为在雨林区的淘金行动助长了森林砍伐，也让多条河川遭水银污染。

巴西生态系统地图的研究也发现，在禁止一切采矿活动的原民保留区，矿区总表面积10年间增加了495%。在受保护的「保育单位」，违法矿区总面积增加301%。

包括违法和合法矿区在内，现今巴西矿区总面积比1985年大了近6倍，其中72.5%矿区在攸关遏阻气候变迁的亚马逊。

根据官方数据，截至7月的12个月间，巴西亚马逊（Brazilian Amazon）共8712平方公里的森林遭毁坏，约相当于波多黎各面积。

另据巴西联邦检方和米纳斯吉拉斯联邦大学（Federal University of Minas Gerais）报告，2019和2020年间巴西出口的黄金，可能有约28%来自非法矿井。（译者：郑诗韵/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP