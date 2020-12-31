亚马逊抢攻podcast市场 买下热门制作公司Wondery

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（法新社华盛顿30日电） 美国科技业巨擘亚马逊（Amazon）今天宣布签约买下热门的podcast制作公司Wondery。这起交易将为正努力充实旗下音乐平台内容的亚马逊带来一大助力。

Wondery制作的热门节目包括「脏鬼约翰」（Dirty John）、「死亡先生」（Dr. Death）和「隔壁的精神科医师」（The Shrink Next Door）。未来这些podcast节目将并入亚马逊的音乐平台Amazon Music。

Amazon Music正加紧努力和Spotify等对手竞争，今年稍早已开始提供podcast节目。

亚马逊的音乐团队在部落格发文表示：「我们与Wondery携手后，提供的内容选项扩大，我们将继续吸引更多客户进入串流天地，并确保我们的客户想要找到、发现和收听他们喜爱的创作者与艺人时，会以我们为目的地。」

声明还说：「Wondery是一家具有创新力的podcast 发行商。从过往纪录来看，他们一向创造和制作出寓教于乐的广受好评节目。」

这起收购案的交易条件并未对外公开，但本月有报导传出Wondery开价3亿美元（约新台币84亿元）。交易也仍待完成。

亚马逊发布声明表示，未来Amazon Music注册用户将可透过一系列供应商来收听Wondery的podcast节目。根据podcast市调公司Podtrac所做调查，11月Wondery在美国收听率居业界第4名，旗下节目固定收听人口略多于900万。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2020 AFP