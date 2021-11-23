亚马逊拟并购米高梅 美工会联盟吁政府不予批准

（法新社旧金山22日电） 美国四大工会联盟「战略组织中心」今天呼吁当局阻止电商巨头亚马逊（Amazon）并购好莱坞制片商米高梅公司（MGM），并指亚马逊在影音串流订阅市场扩增影响力令人忧心。

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劳团「战略组织中心」（Strategic Organizing Center）表示，若允许亚马逊扩大规模，恐对制片产业的健全与多元化发展产生负面影响。由4大工会组成的战略组织中心代表约400万名劳工。

亚马逊今年5月宣布以84.5亿美元（新台币2371.4亿元）收购美国代表性制片商米高梅，战略组织中心呼吁联邦贸易委员会（FTC）阻挡这项并购案。

法新社报导，这笔交易将使亚马逊拥有4000多部电影版权，包括007情报员詹姆士庞德系列（James Bond series）、沉默的羔羊（The Silence of the Lambs）、机器战警（Robocop）、第六感追缉令（Basic Instinct）、蛮牛（Raging Bull）等，另外还有使女的故事（The Handmaid's Tale）、冰血暴（Fargo）和维京人传奇（Vikings）等电视影集。

战略组织中心声明指出，亚马逊目前掌控巨量串流内容，这项并购案意味将赋予亚马逊更大权力去排除和歧视竞争对手。

战略组织中心主张，亚马逊买断米高梅后，将旗下约5万6000部作品纳入其影音阵容，远远领先拥有不到2万部作品的网飞（Netflix）。

战略组织中心进一步表示，亚马逊不仅「横向」掌控市场，还「纵向」控制自家影音串流装置Fire TV的销售，此外也拥有云端，可储存网飞等竞者对手的内容。

亚马逊强调可向消费者提供更多选择，特别是现行可用的网飞、迪士尼+（Disney +）、苹果电视+、HBO Max 及孔雀（Peacock）串流媒体。（译者：纪锦玲）

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