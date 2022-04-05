亚马逊推动卫星网路服务 签署多笔发射合约

（法新社美国科罗拉多泉5日电） 美国科技业巨擘亚马逊（Amazon）今天宣布为「古柏计画」签署多笔发射交易，将在地球低轨道部署卫星群，提供地球上用户网路服务。

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亚马逊表示，它与阿利安太空公司（Arianespace）、蓝源公司（Blue Origin）及联合发射同盟（United Launch Alliance，ULA）签订的合约，是史上规模最大的发射载具商业采购案。

亚马逊并未公布，实现「古柏计画」（Project Kuiper）的总体花费及预定的卫星发射时程。

亚马逊资深副总裁林普（Dave Limp）在声明中表示：「我们还有许多工作要完成，但团队已持续在我们卫星系统的各个方面不断达成里程碑。」

他还说：「古柏计画将在世界各地没有网路服务或网路服务不足的地方，提供数以千万计客户高速且负担得起的宽频服务。」

美国亿万富豪马斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）已经将1500多枚卫星放上轨道，打造出「星链」（Starlink）网路服务网络。

美国飞机制造业巨擘波音公司（Boeing）也已在去年底取得美国政府批准部署从太空提供网路服务的卫星，加入太空网路市场战。

根据亚马逊的说明，古柏计画的目标是为缺乏可靠网路连线的地方，提供高速宽频上网服务给家庭、学校、医院、企业、救难单位和其他对象。

古柏计画是由亚马逊自家开发，并计划善用亚马逊其他部门已具备的业务能力，例如物流和云端运算。而今天宣布合作的蓝源公司，也是亚马逊创办人贝佐斯（Jeff Bezos）成立的企业。

马斯克则是与亚马逊在云端运算市场的最大竞争对手微软（Microsoft）结盟，利用微软的Azure平台提供「星链」卫星网路服务。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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