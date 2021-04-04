亚马逊认了 送货司机忙到得尿在塑胶瓶里

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿3日电） 美国议员波肯爆料电子商务龙头亚马逊（Amazon）未善待司机，以致司机忙到偶尔得小解在塑胶瓶内；亚马逊先前否认后，今天向波肯道歉，认了司机有时确得用瓶子解决内急问题。

事件起于民主党籍威斯康辛州联邦众议员波肯（Mark Pocan）上周的一则推文：「付时薪15美元给劳工，并不会让你们成为『先进的工作场所』，因为你们打击工会，让员工尿在水瓶里。」

亚马逊官方推特随即回应说：「你该不会真相信得尿在瓶子里这种事吧？如果这是事实，没人会愿意替我们工作。」

但之后多家媒体引述亚马逊多名员工指出，员工们别无选择，只能用塑胶瓶小便；「拦截」（The Intercept）网站甚至表示已取得内部文件，显示亚马逊主管知情。

员工们的证词，凸显亚马逊物流设施员工与司机声称亚马逊工作步调超快的申诉。

亚马逊昨晚在声明中说，「我们要向波肯众议员致歉」，（我们）「那则推文并不正确，并未考量到我们广大的司机族群，只错误地把重点放在物流中心」，而每间物流中心都有员工可「随时」使用的厕所。

亚马逊指出：「我们知道司机找厕所可能有困难、确实也遇到困难，因为交通因素、或因为有时是在乡村地区跑车，特别是疫情期间，很多公厕都没开放。」

亚马逊说，这是「业界长年」沉�z，「我们希望可以解决」。

但波肯并不满意亚马逊的道歉，他今天在推特回应说：「唉，重要的不是我，是你们的员工，你们没给他们足够的尊重或尊严。」

「首先，承认你们为员工创造的工作环境不够好，接着，为了大家改善环境，最后，让他们不受干预地成立工会。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP