亚齐妇女出轨鞭笞100下 男伴否认奸情鞭15下

（法新社雅加达14日电） 民风保守的印尼亚齐省有个妇女因通奸被判处鞭笞100下，不过她的男伴矢口否认奸情，只被鞭打15下。

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东亚齐县（East Aceh）地检署主任检察官阿拉维（Ivan Najjar Alavi）表示，这名已婚人妻向调查人员坦承婚外性行为后，法庭判处重刑。

他说，案发当时已婚的男方是东亚齐县渔业局长，因矢口否认奸情，很难判他有罪。

根据伊斯兰教律法（Sharia law）于13日在东亚齐对人犯公开行刑后，阿拉维告诉记者：「审判期间，男方一概否认，并驳斥所有指控，因此（法官）无法断定他是否有罪。」

尽管如此，法官改以「向发妻以外女伴示好」判他有罪。此前于2018年，当地人在棕榈园当场抓到这对男女。

起初他被判处鞭笞30下，不过他向亚齐省伊斯兰教最高法院上诉后，获减半为15下。

在场目击行刑过程的法新社记者说，由于被鞭打女子疼痛难耐，行刑曾短暂中止。

除了这对男女以外，13日当天另一男子因与未成年女子发生性关系被鞭笞100下。

检方指出，鞭打100下后，那名男子还得坐牢75个月。

印尼是穆斯林占多数国家，亚齐则是唯一实施伊斯兰教律法的省分。根据伊斯兰教律法，赌博、通奸、饮酒及同性恋等罪行可判处鞭刑。

© 2022 AFP