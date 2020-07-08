美國對朝鮮特別代表比根訪問韓國

在朝鮮重申無意與美國重啟對話，並拒絕韓方在朝美之間斡旋的時刻，美國國務院常務副國務卿兼對朝特別代表比根7日下午乘美軍機飛抵位於韓國烏山空軍基地，開啟為期三天的訪韓之旅。

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韓聯社報道，比根計畫會晤韓國外交部韓半島和平交涉本部長李度勳，預計比根在會後向媒體介紹雙方討論的內容，屆時可能發出敦促朝鮮避免挑釁和重返對話軌道的信息。

朝鮮外務省7日在美國國務院常務副國務卿兼對朝特別代表比根訪韓之際發表談話，重申朝方無意與美國重啟對話，並拒絕韓方在朝美之間斡旋。

據朝中社報道，朝鮮外務省負責美國事務的局長權正根當天發表談話稱，朝方再次明確表示不願與美國面對面對話。他表示，外務省第一副相崔善姬日前發表的談話也就舉行朝美首腦會談這一不合時宜的提議表明了立場，崔善姬還提到有關方全然不顧朝方的想法，草率表露將扮演仲裁者的意向。朝鮮外務省第一副相崔善姬4日曾發表談話稱，沒有必要與美國坐下來面對面對話。

比根是自新冠疫情爆發後首位訪韓的美國政府高官，美國國務院對朝副代表黃之瀚（Alex Wong）等人士隨行。

韓聯社報道，比根將於8日上午會見韓國外交部長官康京和 。